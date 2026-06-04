В Водниках временно изменится движение четырех автобусных маршрутов

В Красноярске с 5 июня временно изменится схема движения автобусов в микрорайоне Водники. Об этом сообщили в администрации города.
Изменения коснутся маршрутов № 6, № 8, № 10 и № 55. Это связано с ремонтом теплосети.
Из схемы движения временно исключат участок по ул. Затонской от ул. Грунтовой и часть ул. Алёши Тимошенкова. Также автобусы временно не будут останавливаться на пунктах «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников» и «Столовая». Вместо них на маршрутах появятся остановки «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников» и «Вариант 999». Временную остановку оборудуют в районе улицы Алёши Тимошенкова, 131 г.
Автобусы № 6 и № 55 будут следовать через улицу Кутузова, маршрут № 10 через улицу Грунтовую на улицу Монтажников, затем по привычным схемам. Конечной остановкой автобуса № 8 станет «ДК Кировский».
Новая схема начнет действовать 5 июня с 9:00. Подрядчик планирует завершить работы вечером 15 июля.