В Водниках временно изменится движение четырех автобусных маршрутов

Из схемы движения временно исключат участок по ул. Затонской от ул. Грунтовой и часть ул. Алёши Тимошенкова. Также автобусы временно не будут останавливаться на пунктах «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников» и «Столовая». Вместо них на маршрутах появятся остановки «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников» и «Вариант 999». Временную остановку оборудуют в районе улицы Алёши Тимошенкова, 131 г.