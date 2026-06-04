Опубликована афиша мероприятий «Столицы закатов» в Нижнем 5−7 июня

Фестиваль «Столица закатов» (16+) в Нижнем Новгороде продолжается: в выходные 5−7 июня гостей ждут концерты под открытым небом, гастрофестиваль и детская барахолка. Обо всех мероприятиях сообщили на сайте фестиваля.
5 июня (пятница): на смотровой площадке у верхней станции фуникулёра в Кремле в 19:30−20:30 выступит Борис Леонтьев (6+) — выпускник Нижегородской консерватории, лауреат международного конкурса импровизаторов XEO planet vi, играет на скрипке, альте и терменвоксе. На Стрелке в 20:00−21:00 можно послушать российскую поп‑исполнительницу Настю Козу (6+). Её музыка — это энергия женской свободы и честные истории о любви. Вход на оба мероприятия свободный.
6 июня (суббота): стартует «Гастро Рождественская — 2026» (6+) на улице Рождественской (12:00−22:00). Улицу перекроют для автодвижения, а на площади Маркина развернут импровизированную сцену с шоу, музыкой и розыгрышами.
В программе 6 июня — парад ресторанов, битва летних супов (окрошка против свекольника), интерактивы на гастрономическую тему, выступления, танцы и диджей‑сеты на закате. Гастрозона охватит территорию от улицы Широкой до площади Маркина: здесь будут работать летние веранды ресторанов, фудтраки с уличной едой и ярмарка ремесленных товаров.
Также в субботу с 13:00 до 18:00 в сквере им. Свердлова пройдёт детская барахолка (6+) ко Дню защиты детей в рамках направления «Искра». Гостей ждут спортивные активности, театр живых историй, настольные игры, интересные мастер‑классы и фудкорт. Вход свободный.
В рамках «Соло на закате» в этот день запланированы ещё три концерта: в Александровском саду с 19:00 до 20:00 выступит Дарина Пахуча (6+) с электровиолончелью; на Нижневолжской набережной (напротив Академии «Маяк») с 19:30 до 20:30 сыграет Анна Суворкина (6+) на скрипке; на Стрелке с 20:00 до 21:00 выступит молодой музыкант Артём Земсков (6+), продвигающий живую музыку и творчество молодёжи. Вход на все концерты свободный.
7 июня (воскресенье): в рамках фестиваля пройдёт «Музыка над Волгой» (0+). Симфонический оркестр Нижегородской филармонии представит программу «Испания: Bienvenidos!» из цикла «Симфонические странствия» в «Ракушке» Александровского сада (19:00−20:20). Проход бесплатный, но требуется регистрация.
Также в этот день в рамках «Соло на закате» выступят: нижегородский исполнитель и саундпродюсер «Панацея» (Panacea) (6+) на набережной Федоровского (19:30−20:30) и Dj Nicholas (Никкло) (6+) на Стрелке (21:00−22:00).
Ранее проект о нижегородских закатах победил на Национальной премии ИРИ.