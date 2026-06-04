Опубликована афиша мероприятий «Столицы закатов» в Нижнем 5−7 июня

В рамках «Соло на закате» в этот день запланированы ещё три концерта: в Александровском саду с 19:00 до 20:00 выступит Дарина Пахуча (6+) с электровиолончелью; на Нижневолжской набережной (напротив Академии «Маяк») с 19:30 до 20:30 сыграет Анна Суворкина (6+) на скрипке; на Стрелке с 20:00 до 21:00 выступит молодой музыкант Артём Земсков (6+), продвигающий живую музыку и творчество молодёжи. Вход на все концерты свободный.