В Свердловской области пресекли деятельность брачных аферистов

«Имеются оперативные сведения, что на счету бандитов может быть более 20 аналогичных криминальных эпизодов, включая одного иностранного гражданина. По делу проходят трое подозреваемых мужчин, они уже арестованы и “отдыхают на курорте” в СИЗО, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде», — рассказал Горелых.