Первая частная 5G-сеть заработает в российской промышленности

«Мы всегда стремились быть лидерами в области инноваций, в том числе на нашем горнодобывающем переделе. Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяются дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг — беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером — МегаФоном. Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус ФосАгро как одного из технологических лидеров российской экономики», — отметил генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.