Выпускники Красноярского края сдали ЕГЭ по русскому языку

Выпускники Красноярского края сдали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. В экзамене участвовали 14 983 человека, сообщили в министерстве образования региона. Для проведения экзамена организовали 159 пунктов, 52 из них находятся в отдаленных территориях. Испытание началось вовремя и прошло без технологических сбоев. Результаты станут известны не позднее 19 июня. Напомним, что основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники уже сдали экзамены по литературе, химии, истории и русскому языку. Следующий экзамен пройдет 8 июня — выпускники будут сдавать математику профильного и базового уровней. Читайте также: Красноярскую школу в Тихих Зорях начали оснащать мебелью После реставрации дом-музей Сурикова в Красноярске получит современные элементы 22 июня пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит».