СМИ: Ким Чен Ын пообещал «экспоненциально» укрепить ядерные силы КНДР

Южнокорейское информагентство Yonhap сообщает со ссылкой на государственные СМИ КНДР, что Ким посетил предприятие вместе с ключевыми партийными чиновниками. При этом точное местонахождение объекта и другие подробности не раскрываются. Согласно Yonhap, в КНДР сейчас работают установки по обогащению урана на трех площадках — в Кансоне, Кусоне и Йонбене. Идет ли речь о новом — четвертом — заводе или Ким посетил объект в Йонбене, СМИ узнать не удалось.