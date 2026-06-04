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СМИ: Ким Чен Ын пообещал «экспоненциально» укрепить ядерные силы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду проинспектировал недавно запущенный объект по производству ядерных материалов и заявил, что страна будет «экспоненциально» наращивать свой ядерный арсенал.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Южнокорейское информагентство Yonhap сообщает со ссылкой на государственные СМИ КНДР, что Ким посетил предприятие вместе с ключевыми партийными чиновниками. При этом точное местонахождение объекта и другие подробности не раскрываются. Согласно Yonhap, в КНДР сейчас работают установки по обогащению урана на трех площадках — в Кансоне, Кусоне и Йонбене. Идет ли речь о новом — четвертом — заводе или Ким посетил объект в Йонбене, СМИ узнать не удалось.

Ким Чен Ын заявил, что за последние пять лет страна более чем удвоила свои мощности по производству оружейных ядерных материалов и что новый завод поможет укрепить ее потенциал сдерживания «как в качественном, так и в количественном отношении».

По его словам, «потенциальные угрозы и непредсказуемые долгосрочные кризисы доказывают актуальность расширения ядерных сил сдерживания». Его слова, согласно Yonhap, дают понять, что Пхеньян не собирается отказываться от своих ядерных амбиций.

Американский канал CNN напоминает, что КНДР начала наращивать свой ядерный арсенал в рамках пятилетнего плана после провала переговоры с США о денуклеаризации, включая три встречи с президентом Дональдом Трампом во время его первого президентского срока.

Согласно мартовскому отчету Исследовательской службы конгресса США, у Северной Кореи сейчас достаточно ядерного материала для создания 90 боеголовок, и, как полагают эксперты, страна уже собрала около 50 боеголовок.

Хонг Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле, сказал CNN, что новый объект свидетельствует о развитии и масштабировании ядерной программы КНДР. Фотографии, которые были опубликованы северокорейскими СМИ, создают впечатление, что Пхеньян сосредоточился на «массовом производстве и боеприпасах», поскольку Кима сопровождали представители военной промышленности и Института ядерного оружия.

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