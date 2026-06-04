СМИ: Ким Чен Ын пообещал «экспоненциально» укрепить ядерные силы КНДР

Южнокорейское информагентство Yonhap сообщает со ссылкой на государственные СМИ КНДР, что Ким посетил предприятие вместе с ключевыми партийными чиновниками. При этом точное местонахождение объекта и другие подробности не раскрываются. Согласно Yonhap, в КНДР сейчас работают установки по обогащению урана на трех площадках — в Кансоне, Кусоне и Йонбене. Идет ли речь о новом — четвертом — заводе или Ким посетил объект в Йонбене, СМИ узнать не удалось.
По его словам, «потенциальные угрозы и непредсказуемые долгосрочные кризисы доказывают актуальность расширения ядерных сил сдерживания». Его слова, согласно Yonhap, дают понять, что Пхеньян не собирается отказываться от своих ядерных амбиций.
Американский канал CNN напоминает, что КНДР начала наращивать свой ядерный арсенал в рамках пятилетнего плана после провала переговоры с США о денуклеаризации, включая три встречи с президентом Дональдом Трампом во время его первого президентского срока.
Хонг Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле, сказал CNN, что новый объект свидетельствует о развитии и масштабировании ядерной программы КНДР. Фотографии, которые были опубликованы северокорейскими СМИ, создают впечатление, что Пхеньян сосредоточился на «массовом производстве и боеприпасах», поскольку Кима сопровождали представители военной промышленности и Института ядерного оружия.