В Красноярске изменят схему движения четырех автобусов

В Красноярске с 5 июня временно изменят схему движения четырёх автобусов. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за ремонта теплосети в Водниках маршруты № 6, № 8, № 10 и № 55 временно исключат участки по ул. Затонской и части ул. Алёши Тимошенкова. Будут закрыты остановки «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников», «Столовая». Вместо них появятся «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников», «Вариант 999», а также временная остановка у дома № 131 г по ул. Алёши Тимошенкова.
Автобусы поедут через ул. Кутузова (№ 6 и № 55) и ул. Грунтовую (№ 10) на ул. Монтажников, затем по обычным схемам. Конечная автобуса № 8 «ДК Кировский». Изменения начнутся 5 июня с 9:00 и продлятся до вечера 15 июля.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске изменят название автобусной остановки.