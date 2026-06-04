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В Красноярске изменят схему движения четырех автобусов

Изменения будут действовать с 5 июня по 15 июля.

В Красноярске с 5 июня временно изменят схему движения четырёх автобусов. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за ремонта теплосети в Водниках маршруты № 6, № 8, № 10 и № 55 временно исключат участки по ул. Затонской и части ул. Алёши Тимошенкова. Будут закрыты остановки «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников», «Столовая». Вместо них появятся «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников», «Вариант 999», а также временная остановка у дома № 131 г по ул. Алёши Тимошенкова.

Автобусы поедут через ул. Кутузова (№ 6 и № 55) и ул. Грунтовую (№ 10) на ул. Монтажников, затем по обычным схемам. Конечная автобуса № 8 «ДК Кировский». Изменения начнутся 5 июня с 9:00 и продлятся до вечера 15 июля.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске изменят название автобусной остановки.