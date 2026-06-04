В Красноярске изменят схему движения четырех автобусов

Из-за ремонта теплосети в Водниках маршруты № 6, № 8, № 10 и № 55 временно исключат участки по ул. Затонской и части ул. Алёши Тимошенкова. Будут закрыты остановки «Аптека», «Водокачка», «Посёлок Водников», «Столовая». Вместо них появятся «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников», «Вариант 999», а также временная остановка у дома № 131 г по ул. Алёши Тимошенкова.