В Балтасинском районе Татарстана завершили ремонт автодороги

Участок дороги Балтаси — Шемордан в Балтасинском районе Республики Татарстан привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — 1,2 км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Автомобильная дорога соединяет пять населенных пунктов и обеспечивает доступ к таким социально значимым объектам, как общеобразовательные школы, детские сады, медицинские учреждения. На участке специалисты демонтировали старое покрытие и уложили новое, укрепили щебнем обочины, нанесли разметку. Работы прошли на отрезке с 8,5 по 9,7 километр.
Напомним, в этом году при поддержке нацпроекта будет выполнен ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 52,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.