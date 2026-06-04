Мурашко оценил угрозу нового штамма Эболы для России

По словам главы Минздрава, сейчас ситуация с распространением лихорадки Эбола остается локальной и прямой угрозы для россиян нет.
Министр отметил, что Роспотребнадзор уже реализовал комплекс мер по ранней диагностике и заболевания, а также выстраивает систему превентивных мер.
Мурашко напомнил, что ранее вакцину для профилактики лихорадки Эбола разработал Институт имени Гамалеи. По его словам, после появления нового штамма специалисты адаптировали препарат.
«С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта», — заявил министр. При этом он уточнил, что вакцине еще предстоит пройти определенные стадии тестирования.
Глава Минздрава также рассказал о технологическом подходе, который позволяет быстрее реагировать на новые инфекции. Речь идет о платформенных решениях и так называемых вакцинных консервах — заготовках, которые можно оперативно адаптировать под конкретную угрозу.
Это идея, которая была выдвинута академиком Гинцбургом и академиком Логуновым о том, чтобы создавать платформенные решения и так называемые вакцинные консервы. И вот такой формат позволяет быстро реагировать, быстро создавать и уже определенную часть тестирования — доклинические и так далее — провести, а дальше потом быстро выводить уже в практическое применение.
По словам Мурашко, Россия располагает большим количеством вакцинных платформ — как современных, так и классических. Он подчеркнул, что в мире немного стран, которые обладают такими компетенциями.
Министр пояснил, что вакцинная платформа — это базовая технология создания препарата. При этом, по его словам, важна не только лабораторная разработка, но и возможность производить вакцину в больших объемах. Мурашко отметил, что в России выстроен бесшовный путь от идеи до промышленного производства.