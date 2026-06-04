Мурашко оценил угрозу нового штамма Эболы для России

Это идея, которая была выдвинута академиком Гинцбургом и академиком Логуновым о том, чтобы создавать платформенные решения и так называемые вакцинные консервы. И вот такой формат позволяет быстро реагировать, быстро создавать и уже определенную часть тестирования — доклинические и так далее — провести, а дальше потом быстро выводить уже в практическое применение.