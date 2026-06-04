В Перми управляющая компания вернет жильцам 1,2 млн переплаченных рублей

В течение зимнего периода 2025−2026 годов управляющая компания произвела незаконное начисление платы за дополнительную услугу по уборке и вывозу снега с придомовых территорий. Решение общего собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов на их проведения отсутствовало.