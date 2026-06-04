В Калининградской области построят мясоперерабатывающий завод за 21 млрд рублей

Производство разместится в Черняховском индустриальном парке. Запустить завод планируют в 2028 году. Заявленная мощность — 256 тысяч тонн готовой продукции в год. Этого объёма, по оценке властей, достаточно, чтобы закрывать потребности крупных сетей быстрого питания по всей России — именно туда и пойдёт основная часть продукции.