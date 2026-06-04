В Калининградской области построят мясоперерабатывающий завод за 21 млрд рублей

В Калининградской области появится крупный завод по переработке мяса курицы и говядины. Инвестиции в проект составят 21 миллиард рублей. Соглашение об этом подписали 4 июня губернатор Алексей Беспрозванных и представители группы компаний «Атлантис», сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Производство разместится в Черняховском индустриальном парке. Запустить завод планируют в 2028 году. Заявленная мощность — 256 тысяч тонн готовой продукции в год. Этого объёма, по оценке властей, достаточно, чтобы закрывать потребности крупных сетей быстрого питания по всей России — именно туда и пойдёт основная часть продукции.
Губернатор Алексей Беспрозванных назвал проект значимым для региона, особенно в условиях санкционного давления. По его словам, завод относится к импортозамещающему направлению и положительно повлияет на экономику области. Кроме того, на предприятии создадут 1100 новых рабочих мест.
ГК «Атлантис» — российский агрохолдинг, специализирующийся на производстве мяса бройлера и индейки. Компания уже имеет действующие мощности в Калининградской области, включая комбикормовый завод и несколько птицефабрик. Новый проект расширит присутствие холдинга в регионе и позволит увеличить выпуск переработанной продукции для внутреннего рынка.
Инвестиции в 21 миллиард рублей делают этот проект одним из крупнейших в аграрном секторе Калининградской области за последние годы. Для Черняховского индустриального парка появление такого резидента также станет серьёзным импульсом: новые рабочие места и загрузка инженерной инфраструктуры позитивно скажутся на развитии всей территории.
В Минсельхозе Калининградской области подчеркнули, что реализация строительство должно начаться после завершения проектных работ, сроки которых не уточняются.