Силаев — в НХЛ, Атанасов — к Ларионову. Кто уходит и приходит в «Торпедо»

С обжигающих новостей началась для болельщиков «Торпедо» горячая пора хоккейного межсезонья. С «автозаводским» клубом прощаются Василий Атанасов и Антон Силаев — хоккеисты, ставшие любимцами нижегородской публики.
Расставаться всегда грустно, а иногда — просто невыносимо. Но на место прежних кумиров, возможно, придут новые. В «Торпедо» уже пакуют чемоданы сразу два форварда питерского СКА Матвей Поляков и Михаил Воробьёв, на которых в Нижнем Новгороде делают большую ставку. Nn.aif.ru анализирует первые трансферные новости «автозаводской» команды.
Хорош, «дьявол».
Главной новостью первых дней лета, конечно, стал отъезд в НХЛ Антона Силаева. 20-летний защитник, который ещё два года назад был задрафтован New Jersey Devils под рекордно высоким для нижегородских хоккеистов десятым номером, подписал с «дьяволами» двухлетнее соглашение и переезжает за океан.
Менеджмент New Jersey уверен: за два прошедших года двухметровый защитник-богатырь достаточно заматерел, чтобы конкурировать в НХЛ. Так, европейский скаут Devils Миша Манчик, который «вёл» Антона Силаева несколько лет, не сомневается, что хоккеист, прошедший школу тренера Игоря Ларионова, потенциально может вырасти в большого игрока.
«Мне нравится, что он физически развит. У него хороший бросок. Я много раз видел его в “Торпедо”. Мы постоянно разговаривали об Антоне с моим другом Игорем Ларионовым. Силаев и дальше будет расти», — приводит слова Манчика официальный сайт New Jersey.
А сам Силаев не скрывает: в США он едет за мечтой. И спустя два года после драфта Антон уверен, что готов к дебюту за океаном.
«Это ещё один шаг в моей хоккейной карьере. К этому я шёл всю жизнь. Последние два года сделали меня сильнее как физически, так и психологически, — рассказал Силаев в интервью клубному сайту New Jersey. — Я работал над своим катанием, хоккейным чутьем и мелкими деталями игры, которые помогают мне становиться лучше».
Поверить, что Силаев сразу окажется в числе шестёрки основных защитников Devils, сложно. Более вероятным видится вариант, при котором сезон 2026/27 нижегородец начнёт в фарм-клубе New Jersey — Utica Comets (выступает в Американской хоккейной лиге). Для молодого игрока это будет хорошая возможность привыкнуть не только к новым хоккейным реалиям, но и адаптироваться к жизни в США.
Дальше без Ананаса.
Кроме отъезда Силаева в НХЛ, у «Торпедо» произошло ещё одно громкое расставание.
После четырёх сезонов в составе «автозаводцев» команду покидает Василий Атанасов. Появившись в «Торпедо» летом 2022 года, теперь уже 23-летний форвард успел стать одним из любимцев нижегородской публики и дебютировал в КХЛ сверхъярко. В сезонах 2022/23 и 2023/24 нападающий, которого «автозаводская» торсида прозвала Ананас, был, пожалуй, самой заметной фигурой в обновлённом «Торпедо» Игоря Ларионова. Атанасов успел выиграть Кубок Харламова — весной 2023 года помог «Чайке» добраться до победы в МХЛ.
Но последние два сезона Атанасов смотрелся не так круто. Возможно, пришло время что-то поменять.
В СКА, куда отправляется игрок, Василия встретит сам Профессор Ларионов, который и открыл талантливому форварду дорогу в большой хоккей.
Представить командное фото «Торпедо» без обаятельной, почти детской улыбки Василия Атанасова пока просто невозможно. Скучать по Ананасу весь хоккейный Нижний Новгород будет долго.
Вместе с Атанасовым в СКА переезжает и Арсений Варлаков, который тоже стал частью обмена между «армейцами» из Санкт-Петербурга и «Торпедо».
А кроме того, с Нижним Новгородом расстаётся и еще целая группа игроков. В составе «автозаводцев» мы не увидим Дениса Александрова, Сергея Бойкова, Михаила Науменкова, Максима Летунова, Шейна Принса и Дмитрия Шевченко.
Сделка с Профессором.
От потерь переходим к приобретениям. Их пока не так много. Но среди новичков есть узнаваемые имена. Так, в обмен на Атанасова и Варлакова в Нижний Новгород едет Матвей Поляков.
Этот хоккеист лихо ворвался в КХЛ в сезоне 2025/2026, сейчас ему 21. Дерзкий дебютант лиги стал третьим снайпером питерского СКА, забив 16 голов. А всего в 68 матчах регулярки Поляков набрал 29 очков по системе «гол+пас».
Уверенную игру Матвея в лиге оценили по достоинству, по итогам сезона Поляков попал в число номинантов на звание лучшего новичка сезона!
Ярко зажигал новобранец «Торпедо» и на молодёжном уровне. Так, в составе «СКА-1946» Матвей становился обладателем Кубка Харламова. И даже получал вызов на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги, будучи игроком МХЛ.
Остаётся только догадываться, почему игрок такого калибра не приглянулся Игорю Ларионову. Но это проблемы СКА и Профессора.
А «Торпедо» удалось урвать этот лакомый кусочек трансферного пирога. И генеральный директор «автозаводцев» Евгений Забуга своего удовлетворения не скрывает.
«В течение прошлого сезона мы находились в переговорном процессе со СКА по поводу перехода Матвея, — говорит Забуга. — Верим, что Матвей сможет продолжить свой спортивный рост в “Торпедо”, для этого ему будут предоставлены все шансы».
Хорошей сделкой обмена Атанасова на Полякова считает и хоккейный обозреватель Альберт Гильфанов: «Торпедо» сложно считать проигравшим в сделке. Матвей Поляков попал в топ-3 лучших новичков сезона, забросив внушительные для 21-летнего хоккеиста 16 шайб. Также нижегородцы получили 50 млн руб. в качестве компенсации".
Новый символ клуба.
Но самым громким приобретением пока выглядит трансфер Михаила Воробьева. Пять предыдущих лет этот форвард провёл в СКА, став за это время одним из лучших бомбардиров невской команды.
Есть в активе Воробьёва и три года, проведённых в Северной Америке, где он выступал и за Philadelphia Flyers, и за фарм-клуб «лётчиков» Lehigh Valley Phantoms.
Игрок Воробьёв опытный и маститый. И менеджмент «Торпедо» отводит своему именитому призывнику серьёзную роль.
«Михаил, по нашему мнению, входит в тройку лучших центральных нападающих КХЛ, и мы считаем успехом его присоединение к нашей команде. Верим, что он сможет стать одним из новых символов “Торпедо”! — заявил в интервью официальному сайту “автозаводской” команды Евгений Забуга.
В СМИ даже называли зарплату, которую Воробьёв будет получать в «Торпедо». За год новобранец нижегородской команды заработает порядка 55 млн руб. По соотношению «цена — качество» в Нижнем Новгороде точно не прогадали.
Укрепимся одноклубником Овечкина.
Первым легионером, подписанным «Торпедо» в межсезонье 2026, стал Майкл Веккьоне. Американский форвард переезжает в Нижний Новгород после сезона, проведённого в «Барысе».
В команде из Астаны Веккьоне отыграл результативный сезон, набрав в 65 матчах регулярного чемпионата 46 (19+27) очков по системе «гол+пас».
А до переезда в КХЛ Веккьоне пять лет провёл в системе Washington Capitals. Непосредственно в компании Александра Овечкина и Ко Майкл пробыл недолго. Зато в фарм-клуб «столичных» Hershey Bears дважды (2023, 2024) выигрывал Кубок Колдера — главный приз Американской хоккейной лиги.
Причём в 2023 году Веккьоне покорил АХЛ вместе с Бобби Нарделлой. Теперь Майкл и Бобби, который провёл в «Торпедо» добротный сезон 2025/26, воссоединятся в Нижнем Новгороде.
Людей с чемпионским ДНК, как сказали бы представители североамериканской прессы, в «Торпедо» становится всё больше.
А межсезонье продолжается… Будут ещё новости.