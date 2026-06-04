Кинолог Голубев объяснил, почему борщевик особо опасен для собак

Борщевик — серьёзная проблема для дачников. Это растение представляет опасность как для людей, так и для животных, но угроза для питомцев отличается. Кинолог Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил, что собаки не осознают смертельную опасность растений и полностью полагаются на запреты хозяев. Если питомец свободно гуляет на даче и остаётся без присмотра, он может не только пробежать через заросли борщевика, но и попробовать его на вкус, что крайне опасно.
Сок борщевика содержит фуранокумарины, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Хотя шерсть собаки защищает её от ожогов, уязвимыми остаются нос, лапы, живот, уши и губы, где шерсти мало или нет. Даже если питомец не получил ожогов, шерсть может быть загрязнена соком, который при контакте с кожей и УФ-лучами вызовет раздражение.
Контролировать собак сложнее, чем детей, так как объяснить им опасность борщевика невозможно. Хозяева могут полагаться только на команды, но если питомец выберется из-под контроля, последствия могут быть серьёзными. Обнаружить очаги поражения на шерсти собаки непросто, что усложняет своевременное лечение.
«Если питомца упустить из виду, он спокойно может пробежать меж зарослей или даже изваляться в них, а также попробовать стебли на вкус. В результате контакт питомца с борщевиком может быть даже страшнее, чем для человека», — предупредил эксперт.
Если собака контактировала с борщевиком, необходимо действовать быстро:
1. Первичная обработка: Наденьте перчатки и тщательно промойте поражённые участки шерсти и кожи мыльным или содовым раствором. Это поможет удалить сок растения.
2. Нейтрализация сока: Перед мытьём нанесите на кожу жирный крем, чтобы связать фуранокумарины. Затем тщательно смойте крем мылом.
3. Физическая защита: Наденьте на собаку защитный воротник, чтобы она не могла вылизывать повреждённые места.
4. Изоляция от солнца: В течение 48 часов после контакта полностью исключите воздействие УФ-лучей. Выгуливайте собаку только в тёмное время суток, после захода и до восхода солнца.
5. Домашний режим: Зашторьте окна в помещении, так как обычное стекло пропускает ультрафиолетовые лучи.
6. Ветеринарная помощь: Обратитесь в клинику для осмотра. Если собака жевала стебли или сок попал на слизистые оболочки (глаза, рот), необходима экстренная госпитализация.
Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт рекомендует избегать прогулок в местах скопления борщевика и своевременно выкашивать растение на прилегающих территориях. Если характер местности вызывает сомнения, лучше использовать специальную защитную попону для собаки.
Важно помнить, что самый надёжный способ защитить питомца — полностью исключить контакт с борщевиком.
Как сообщалось ранее на сайте pravda-nn.ru, искусственный интеллект начнут применять для сокращения объёмов произрастаний сорных, инвазивных и опасных растений на территории Нижегородской области.
Также сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, обязывающий с 1 марта 2026 года всех владельцев земельных участков бороться с борщевиком Сосновского.