Кинолог Голубев объяснил, почему борщевик особо опасен для собак

Борщевик — серьёзная проблема для дачников. Это растение представляет опасность как для людей, так и для животных, но угроза для питомцев отличается. Кинолог Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил, что собаки не осознают смертельную опасность растений и полностью полагаются на запреты хозяев. Если питомец свободно гуляет на даче и остаётся без присмотра, он может не только пробежать через заросли борщевика, но и попробовать его на вкус, что крайне опасно.