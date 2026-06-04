В Калининградскую область не пустили свыше 17 тонн зараженной клубники

Специалисты регионального Россельхознадзора предотвратили ввоз в Калининградскую область свыше 17 т импортной зараженной клубники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Карантинный фитосанитарный контроль проводился 29 мая на территории склада временного хранения «Сириус». В импортной партии свежей клубники весом более 17 т был выявлен возбудитель антракноза земляники. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию области запрещён. По заявлению собственника клубника будет уничтожена.
Напомним, с начала года это уже второй случай выявления возбудителя антракноза земляники в импортной клубнике. Ранее специалисты регионального Россельхознадзора предотвратили ввоз в Калининградскую область 7,2 т зараженных карантинным объектом ягод.