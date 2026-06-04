В «Макс» появятся прямые трансляции для крупных каналов

Трансляции будут работать через интеграцию с платформой «VK Видео». Чтобы запустить эфир, автору нужно будет добавить специальный бот для трансляций в администраторы канала. После этого в боте необходимо выбрать запуск трансляции и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео», а затем опубликовать или запланировать пост.