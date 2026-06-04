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В «Макс» появятся прямые трансляции для крупных каналов

В национальном мессенджере «Макс» начали тестировать прямые трансляции в каналах. В ближайшее время функция станет доступна авторам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

В национальном мессенджере «Макс» начали тестировать прямые трансляции в каналах. В ближайшее время функция станет доступна авторам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

Трансляции будут работать через интеграцию с платформой «VK Видео». Чтобы запустить эфир, автору нужно будет добавить специальный бот для трансляций в администраторы канала. После этого в боте необходимо выбрать запуск трансляции и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео», а затем опубликовать или запланировать пост.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции. Также рядом с аватаркой канала в списке чатов появится специальный значок. Присоединиться к эфиру можно будет через кнопку «Открыть» в канале.

«Макс» позволяет пользователям обмениваться сообщениями, пользоваться голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и подтверждать личность с помощью цифрового ID. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения. По данным на конец апреля, количество публичных и приватных каналов в «Макс» превысило 7 млн, а их суммарная аудитория достигла 300 млн.

Ранее стало известно, что приложение «Макс» пропало из App Store.