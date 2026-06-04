Эксперт рассказала, как выбрать спортивную форму для летних тренировок

По словам Валюженко, для бега и кардио лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении, а для силовых тренировок подойдет более свободный крой. Также эксперт посоветовала обращать внимание на вентиляцию (сетчатые вставки), UV-защиту для улицы и износостойкость. Качественная спортивная одежда выдерживает регулярные стирки при 30−40 градусах и не теряет форму, добавила Валюженко.