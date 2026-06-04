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Эксперт рассказала, как выбрать спортивную форму для летних тренировок

Валюженко: одежда из синтетических тканей — лучший вариант для тренировок летом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Синтетические ткани — полиэстер, нейлон или эластан — отводят влагу и быстро сохнут, поэтому для летних тренировок лучше выбирать одежду именно из них, считает продакт-менеджер бренда Bodycore Анастасия Валюженко.

«Для аэробных нагрузок, например бега или кроссфита, лучше подходят синтетические материалы — полиэстер, нейлон, эластан. Они отводят влагу, быстро сохнут и сохраняют форму даже при частых стирках. Если в составе есть 5−15% эластана, ткань тянется и лучше садится по фигуре», — сказала эксперт «Газете.Ru».

По словам Валюженко, для бега и кардио лучше выбирать облегающие модели: они уменьшают трение и не сбиваются при движении, а для силовых тренировок подойдет более свободный крой. Также эксперт посоветовала обращать внимание на вентиляцию (сетчатые вставки), UV-защиту для улицы и износостойкость. Качественная спортивная одежда выдерживает регулярные стирки при 30−40 градусах и не теряет форму, добавила Валюженко.