Кто уходит и приходит в «Торпедо»

«Это ещё один шаг в моей хоккейной карьере. К этому я шёл всю жизнь. Последние два года сделали меня сильнее как физически, так и психологически, — рассказал Силаев в интервью клубному сайту New Jersey. — Я работал над своим катанием, хоккейным чутьем и мелкими деталями игры, которые помогают мне становиться лучше».