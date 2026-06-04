Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала

«Материнский капитал сегодня одна из самых эффективных мер поддержки семей с детьми. Это доказало время, это подтвердили наши семьи. И несомненно, что материнский капитал должен быть продлен. Мы будем этого добиваться, мы будем обращаться (в правительство РФ — ред.). Сейчас вопрос решен до 2030 года», — сказала Кузнецова.