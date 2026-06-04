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Школы Дона получат учебное оборудование для кабинетов физики, изо и музыки

Например, учреждения закупят наборы для лабораторных работ и гипсовые модели геометрических тел.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование закупят в школы Ростовской области по нацпроекту «Молодёжь и дети» к началу учебного года. В образовательных учреждениях оснастят кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

«Оборудование уже получили 384 школы всех муниципальных образований. Это даст возможность применения одного и того же оборудования для решения комплекса задач в различных предметных областях, в учебной и внеурочной деятельности», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Так, в кабинеты физики будут поставлены демонстрационные наборы для проведения лабораторных и экспериментальных работ. В список оборудования входят электрофорные машины, вакуумные насосы Комовского, шары Паскаля, трубки Ньютона, электростатические султаны и звуковые генераторы.

В кабинетах изо появятся комплекты гипсовых моделей геометрических тел, которые в том числе возможно использовать на уроках математики и физики. В кабинетах музыки планируется установить мобильную акустическую систему. Все необходимое оборудование будет передано в учреждения к новому учебному году.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.