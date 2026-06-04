КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня в России отмечается День русского языка — праздник великого слова, богатейшего культурного наследия и творчества Александра Сергеевича Пушкина.
Учреждения культуры Донецкой Народной Республики подготовили для жителей и гостей региона насыщенную программу: спектакли и концертные программы, музейные занятия, литературные встречи, викторины и интерактивные проекты, посвящённые русскому языку, литературе и истории отечественной культуры. Приглашаем всех жителей ДНР присоединиться к праздничным мероприятиям и вместе прикоснуться к богатству русского слова, которое объединяет поколения и сохраняет нашу культурную идентичность.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.
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