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Праздник русского языка на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня в России отмечается День русского языка — праздник великого слова, богатейшего культурного наследия и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня в России отмечается День русского языка — праздник великого слова, богатейшего культурного наследия и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Учреждения культуры Донецкой Народной Республики подготовили для жителей и гостей региона насыщенную программу: спектакли и концертные программы, музейные занятия, литературные встречи, викторины и интерактивные проекты, посвящённые русскому языку, литературе и истории отечественной культуры. Приглашаем всех жителей ДНР присоединиться к праздничным мероприятиям и вместе прикоснуться к богатству русского слова, которое объединяет поколения и сохраняет нашу культурную идентичность.

Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.

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