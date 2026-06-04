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Подозреваемого в теракте на ГЖД задержали в Нижнем Новгороде

Злоумышленником оказался 24-летний житель Черкесска.

Источник: Живем в Нижнем

Уроженец Черкесска был пойман после совершения теракта на железной дороге в Нижегородской области. 24-летний злоумышленник поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя. Его удалось задержать по горячим следам.

По информации пресс-службы УТ МВД России по ПФО, на месте происшествия сотрудники транспортной полиции обнаружили следы горючесмазочных материалов и другие вещдоки, указывающие на поджог. Вскоре был найден и подозреваемый в преступлении.

Инструкцию по совершению теракта жителю Черкесска прислали через мессенджер. В частности, ему объяснили принцип изготовления горючей смеси. На «дело» он вышел в темное время суток.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела в соответствии с частью первой статьи 205 УК РФ. За террористический акт ему может грозить до 20 лет за решеткой.

Напомним, над Нижегородской областью 4 июня уничтожили 25 вражеских беспилотников.