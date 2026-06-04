В Минздраве рассказали, какие дети хуже справляются с математикой

«Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья. Например, избыточная масса тела и ожирение у детей — это худшие оценки по математике. А сниженные показатели железа имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями ребенка», — сказала Намазова-Баранова, выступая в пространстве «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме.