Красноярцев предупредили о мощнейшей магнитной буре 4 и 5 июня

Вечером 4 июня на Земле начнётся сильная магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря уровня G3 спровоцирована выбросами плазмы на Солнце 3 июня. Из-за того, что более поздние выбросы догонят предыдущие и сольются в единое облако размером около 200 млн км, событие будет долгим и непрерывным. Вероятность избежать встречи с ним практически равна нулю.
Буря может стать второй или третьей по силе в 2026 году. Самый мощный уровень магнитной бури G5 последний раз фиксировали в мае 2024 года. Она была сильнейший за 20 лет.
Полярные сияния можно будет наблюдать в основном на южном полушарии.
Ранее сообщалось о возобновлении поисков Усольцевых в Красноярском крае.