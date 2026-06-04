Красноярцев предупредили о мощнейшей магнитной буре 4 и 5 июня

Вечером 4 июня на Земле начнётся сильная магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря уровня G3 спровоцирована выбросами плазмы на Солнце 3 июня. Из-за того, что более поздние выбросы догонят предыдущие и сольются в единое облако размером около 200 млн км, событие будет долгим и непрерывным. Вероятность избежать встречи с ним практически равна нулю.