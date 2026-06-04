Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев предупредили о мощнейшей магнитной буре 4 и 5 июня

Буря уровня G3 спровоцирована выбросами плазмы на Солнце 3 июня.

Вечером 4 июня на Земле начнётся сильная магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря уровня G3 спровоцирована выбросами плазмы на Солнце 3 июня. Из-за того, что более поздние выбросы догонят предыдущие и сольются в единое облако размером около 200 млн км, событие будет долгим и непрерывным. Вероятность избежать встречи с ним практически равна нулю.

Буря может стать второй или третьей по силе в 2026 году. Самый мощный уровень магнитной бури G5 последний раз фиксировали в мае 2024 года. Она была сильнейший за 20 лет.

Полярные сияния можно будет наблюдать в основном на южном полушарии.

Ранее сообщалось о возобновлении поисков Усольцевых в Красноярском крае.