В минприроды рассказали о 200-летнем дубе, который растет в центре Калининграда

В центре Калининграда есть живой памятник природы, которому более 200 лет. Это старинный черешчатый пирамидальный дуб на пересечении проспекта Мира и улицы Брамса. О дереве, которое является уникальным природным объектом регионального значения, рассказали в минприроды региона. Его называют свидетелем истории нашего города.