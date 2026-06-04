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В минприроды рассказали о 200-летнем дубе, который растет в центре Калининграда

Дерево вымахало в высоту на 27 метров.

Источник: Комсомольская правда

В центре Калининграда есть живой памятник природы, которому более 200 лет. Это старинный черешчатый пирамидальный дуб на пересечении проспекта Мира и улицы Брамса. О дереве, которое является уникальным природным объектом регионального значения, рассказали в минприроды региона. Его называют свидетелем истории нашего города.

Возраст дерева превышает 200 лет. Высота дуба — более 27 м, диаметр ствола — 114 см. Крона дерева достигает размеров 12×9,5 м.

Под охраной и само растений, и территория возле него. Природная ценность объекта исключительно высока для сохранения биоразнообразия региона.

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