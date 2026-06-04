В сборной России поделились ожиданиями от матча с Буркина-Фасо

— Как личность я его мало знаю, но на тренировках увидел талант и хорошие качества. Футболист очень перспективный. Вне поля скромный, на поле нескромный. Самое главное, он приехал с большим желанием играть за сборную России. Было видно его рвение доказать тренерскому штабу, что он достоин играть. Все зависит от него, как он свои качества реализует, — отметил тренер сборной Виктор Онопко. — Буркина-Фасо, как и все африканские команды, хорошо готова физически. Много футболистов, которые играют в Европе: в Англии, Франции, Австрии. Конате выступал в «Ахмате». Соперник очень сильный. Я думаю, будет интересная игра. При поддержке таких прекрасных болельщиков, как в Волгограде, надеюсь, сможем их порадовать.