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В сборной России поделились ожиданиями от матча с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу прибыла в Волгоград и заселилась в гостиницу. 5 июня она проведет товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо. Соперники россиян прилетели в Волгоград на несколько дней раньше.

Источник: Российская газета

Сборная России по футболу прибыла в Волгоград и заселилась в гостиницу. 5 июня она проведет товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо. Соперники россиян прилетели в Волгоград на несколько дней раньше.

Местные мальчишки поджидали спортсменов у отеля. Особым спросом пользовались автографы Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Главный тренер Валерий Карпин расписался на мяче, который передадут в музей.

В город уже прибыло немало болельщиков из других регионов.

— За меня приедут болеть родители, друзья из Калмыкии. Спасибо им, что меня поддерживают. Здесь рядом, поэтому многие даже просто на выходные приезжают из Элисты отдохнуть в Волгограде, — сказал защитник сборной Мингиян Бевеев. — Здесь футбольный город, поэтому будет лучшая поддержка. Мы даже не сомневаемся в этом. Надо выиграть, тем более после поражения в Египте нужно реабилитироваться. У соперника хорошая команда, индивидуально сильные игроки из клубов в Европе.

Состав на пятничный матч не раскрывается, но многие ждут дебюта Амира Ибрагимова из академии клуба «Манчестер Юнайтед».

— Как личность я его мало знаю, но на тренировках увидел талант и хорошие качества. Футболист очень перспективный. Вне поля скромный, на поле нескромный. Самое главное, он приехал с большим желанием играть за сборную России. Было видно его рвение доказать тренерскому штабу, что он достоин играть. Все зависит от него, как он свои качества реализует, — отметил тренер сборной Виктор Онопко. — Буркина-Фасо, как и все африканские команды, хорошо готова физически. Много футболистов, которые играют в Европе: в Англии, Франции, Австрии. Конате выступал в «Ахмате». Соперник очень сильный. Я думаю, будет интересная игра. При поддержке таких прекрасных болельщиков, как в Волгограде, надеюсь, сможем их порадовать.

Вокруг стадиона изменится схема движения, некоторые улицы временно станут пешеходными. По данным пресс-службы мэрии, сейчас идет перенастройка светофоров.

Для зрителей предусмотрено две тысячи парковочных мест рядом с «Волгоград Ареной». У самого стадиона за четыре часа до матча перестанет останавливаться общественный транспорт. Чтобы развезти болельщиков по окончании спортивного события, продлят работу скоростного трамвая и подадут дополнительные автобусы и троллейбусы. В Красноармейский район Волгограда и в город Волжский посетителей матча отвезут электрички.

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