В Красноярском крае подрядчик заплатит более миллиона за некачественный дом

Житель поселка Шушенское заключил договор подряда на строительство дома в марте 2023 года. Помимо прочего, подрядчик обещал смонтировать пол и установить забор из материала заказчика. Однако после переезда радость заказчика быстро прошла, так как жилище оказалось с серьезными недостатками. Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю 4 июня.
Потребитель заметил, что пол залили с нарушением технологии: из-за неровностей деформировалась кварцвиниловая плитка. Кроме того, по словам владельца, построенный подрядчиком забор упал.
Договориться миром не вышло, и мужчина обратился в суд. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в Минусинске бесплатно помогли ему с защитой прав. Первая инстанция в требованиях отказала. Но потом была назначена строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила: и пол, и забор сделаны с недостатками.
В итоге апелляционная инстанция встала на сторону заказчика, частично отменила решение нижестоящего суда и взыскала со строительной фирмы один миллион 380 тысяч рублей. Из них почти 900 тысяч — убытки, 20 тысяч — моральный вред и 460 тысяч — штраф.