В Красноярском крае подрядчик заплатит более миллиона за некачественный дом

Житель поселка Шушенское заключил договор подряда на строительство дома в марте 2023 года. Помимо прочего, подрядчик обещал смонтировать пол и установить забор из материала заказчика. Однако после переезда радость заказчика быстро прошла, так как жилище оказалось с серьезными недостатками. Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю 4 июня.