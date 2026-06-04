В Нальчике к концу года построят крупнейший в СКФО онкодиспансер

Строительство крупнейшего в Северо-Кавказском федеральном округе онкологического диспансера завершится в Нальчике к концу этого года. Объект возводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарской Республики.
Новый диспансер на 24 тыс. кв. м состоит из пяти крупных блоков разной этажности. Уже возведены хирургический корпус «Д», радиологический блок «Г» и два этажа приемного отделения, где закончили внутренние работы и провели все инженерные коммуникации. В корпусах «А» и «Б», в которых разместятся поликлиника и стационар, выполнили отделочные работы.
Онкодиспансер рассчитан на 250 койко-мест, 30 мест дневного стационара и поликлиническое отделение, которое сможет принимать до 100 пациентов в смену. В хирургическом корпусе предусмотрены шесть операционных залов и две малые операционные. В первом полугодии 2027 года медучреждение планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.