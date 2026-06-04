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Воронежцам предоставили возможность решить, нужна ли им новая ж/д станция

Остановочный пункт «Алексеевский» может появиться в микрорайоне Машмет.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже рассматривают возможность организации новой железнодорожной станции. Остановочный пункт «Алексеевский» может появиться в микрорайоне Машмет. Об этом сообщили в Пригородной пассажирской компании «Черноземье» в среду, 3 июня.

Планируется, что время в пути от будущей остановки до станции Воронеж-1 составит около 35−36 минут, а до города Лиски — 1 час 15 минут.

Сейчас эксперты изучают потенциальный спрос на пригородные железнодорожные перевозки и оценивают востребованность проектируемого остановочного пункта. В этих целях было создано анкетирование, ответить на вопросы которого можно по ссылке.