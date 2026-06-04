Проект нижегородской деревни для европейских переселенцев обсудили на ПМЭФ-2026

Напомним, о строительстве поселения «Михельдорф» для уроженцев Западной Европы в Нижегородской области стало известно ещё в ноябре 2024 года. Дома для переселенцев предлагается возвести рядом с деревней Чуварлей в Дальнеконстантиновском районе. О желании помочь в реализации проекта в ноябре 2025 года сообщил предприниматель Лев Тарабарин.