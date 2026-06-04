Проект нижегородской деревни для европейских переселенцев обсудили на ПМЭФ-2026

Деревню для европейцев, которые переедут в Россию по «визе традиционных ценностей», построят в Нижегородской области. О проекте рассказал архитектор Антон Гликин на Петербургском международном экономическом форуме, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Напомним, о строительстве поселения «Михельдорф» для уроженцев Западной Европы в Нижегородской области стало известно ещё в ноябре 2024 года. Дома для переселенцев предлагается возвести рядом с деревней Чуварлей в Дальнеконстантиновском районе. О желании помочь в реализации проекта в ноябре 2025 года сообщил предприниматель Лев Тарабарин.
Теперь подробностями о строительстве деревни поделился Антон Гликин в рамках сессии «Россия — США: диалог культур» на ПМЭФ.
«Сейчас мы собираемся строить поселок для переселенцев из Западной Европы на 450 домов, которые переезжают по визе традиционных ценностей», — сказал архитектор.
Напомним, более 1100 заявок на переезд в Россию поступило в нижегородское агентство «ОКА».