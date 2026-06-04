Названы редчайшие птицы Куршской косы, которым особенно угрожает человек

«Галстучник вьет гнездо прямо на морском пляже. Даже не на авандюне, а вот прямо там, где мы с вами любим полежать в теплую погоду. И она занесена в Красную книгу Калининградской области именно потому, что ей все меньше и меньше места, где бы свить такое гнездо. Поэтому если стоит табличка “Нельзя идти, особо охраняемая заповедная зона”, это не просто так стоит, а для того, чтобы галстучник, например, не исчез с территории национального парка, чтобы поддержать биоразнообразие», — рассказала гостья студии.