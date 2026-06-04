Компанию-владельца затонувшего пермского танкера могут признать банкротом

Суд удовлетворил ходатайство Уральской транспортной прокуратуры о вступлении в дело. Надзорное ведомство будет защищать публичные интересы в связи с необходимостью возместить ущерб казне Российской Федерации — речь идёт о сумме более 49 миллиардов рублей.