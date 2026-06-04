Компанию-владельца затонувшего пермского танкера могут признать банкротом

Арбитражный суд региона возобновил рассмотрение дело о признании банкротом компанию «Кама Шиппинг».
Суд удовлетворил ходатайство Уральской транспортной прокуратуры о вступлении в дело. Надзорное ведомство будет защищать публичные интересы в связи с необходимостью возместить ущерб казне Российской Федерации — речь идёт о сумме более 49 миллиардов рублей.
Компания имеет задолженность по обязательным платежам свыше 57 миллионов рублей. С учётом пеней и штрафов общая сумма требования ФНС превысила 106 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что генерального директора компании будут судить за сокрытие от налогов 11 млн.
Напомним, 15 декабря 2024 года танкер «Волгонефть-212», зафрахтованный «Кама Шиппинг», затонул в Керченском проливе, что стало причиной разлива нефти в Чёрном море.