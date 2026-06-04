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Поселку под Волгоградом обещают чистую питьевую воду

В населенном пункте Куйбышев строят новые водопроводные сети.

Волгоградская область продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. В поселке Куйбышев под Волгоградом строят новые водопроводные сети, которые обеспечат качественной питьевой водой 2,4 тысячи жителей. Сейчас готовность объекта достигла 42%, завершить работы планируют до конца 2027 года.

В рамках проекта специалисты проложат 26,5 километра водопроводных магистралей. Новая система позволит снизить износ коммунальных сетей, сократить число аварий и соблюдать санитарные требования. Уже выполнена прокладка труб методом горизонтально-наклонного бурения на улицах Дружбы, Советской, Рабочей, Байкальской, Юбилейной, Заречной и Зеленой в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района.

«После завершения работ качественная питьевая вода придет в дома 2,4 тысячи местных жителей», — сообщили в региональном комитете ЖКХ.

Ранее сообщалось о начале формирования тарифов ЖКХ.