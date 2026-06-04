Поселку под Волгоградом обещают чистую питьевую воду

Волгоградская область продолжает модернизацию коммунальной инфраструктуры. В поселке Куйбышев под Волгоградом строят новые водопроводные сети, которые обеспечат качественной питьевой водой 2,4 тысячи жителей. Сейчас готовность объекта достигла 42%, завершить работы планируют до конца 2027 года.