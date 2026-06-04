Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов

Церемония торжественного открытия ПМЭФ состоялась в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
«Уважаемые участники форума! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Успехов, удачи, новых знакомств и выгодных контрактов», — сказал Беглов на церемонии.
Он отметил, что Петербург, где активно развиваются современные промышленные технологии, в настоящее время является передовой инновационной площадкой для всей России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.