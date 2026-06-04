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Беглов пожелал участникам ПМЭФ успехов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Александр Беглов пожелал участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успехов и выгодных контрактов.

Источник: РИА "Новости"

Церемония торжественного открытия ПМЭФ состоялась в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

«Уважаемые участники форума! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Успехов, удачи, новых знакомств и выгодных контрактов», — сказал Беглов на церемонии.

Он отметил, что Петербург, где активно развиваются современные промышленные технологии, в настоящее время является передовой инновационной площадкой для всей России.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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