Новый материал позволит выпускать гибкие солнечные панели

Перовскитные панели тонкие и легкие, их можно инсталлировать на окна, фасады и даже применять в устройствах портативной электроники. Но массовому выходу этой технологии из лабораторий мешает одна ключевая проблема: главный светопоглощающий слой — перовскитоподобный материал — остается крайне нестабильным и быстро деградирует под действием влаги, кислорода и высоких температур. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали четыре новых органических полупроводниковых материала. Благодаря им перовскитные солнечные батареи становятся более долговечными и не боятся агрессивной внешней среды.