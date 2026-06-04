Новый материал позволит выпускать гибкие солнечные панели

Солнечные перовскитные батареи будут производить с помощью технологий рулонной печати. В отличие от кремниевых, их можно гнуть и даже свертывать, что позволяет существенно расширить сферу применения. Производство таких генерирующих устройств стало возможным благодаря полупроводниковым материалам, разработанным учеными московских НИИ и пермского политехнического университета.
Перовскитные панели тонкие и легкие, их можно инсталлировать на окна, фасады и даже применять в устройствах портативной электроники. Но массовому выходу этой технологии из лабораторий мешает одна ключевая проблема: главный светопоглощающий слой — перовскитоподобный материал — остается крайне нестабильным и быстро деградирует под действием влаги, кислорода и высоких температур. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали четыре новых органических полупроводниковых материала. Благодаря им перовскитные солнечные батареи становятся более долговечными и не боятся агрессивной внешней среды.
— Грамотно выбранный органический слой вокруг перовскита работает как подушка безопасности, — рассказал один из разработчиков новых полупроводников Михаил Терещенко. — Он не только заметно продлевает жизнь гибким панелям, но и добавляет эффективности.
По его словам, в ходе испытаний удалось выяснить, что классические солнечные батареи при преобразовании одного типа энергии в другой теряют почти половину начальной мощности, тогда как устройства с новыми материалами за то же время эксплуатации сохраняют около 90 процентов.
При выходе новой технологии на промышленный уровень перовскитные батареи смогут найти широкое применение: с их помощью можно будет, например, заряжать телефон от рюкзака с «солнечной» вставкой, снабжать энергией автомобили, расклеив панели на их крышах, или электронные системы «умного» дома, находящегося за много километров от электросетей.