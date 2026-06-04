Порядок оказания платных медуслуг изменится для нижегородцев с 1 сентября

Обновленная редакция правил предоставления платных медицинских услуг вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
По словам Никонова, платные услуги будут оказываться только по желанию пациента. Отказ от заключения платного договора не сможет стать причиной для сокращения объема бесплатной медицинской помощи.
«Мера продиктована прецедентами, когда в клиниках пациенту предлагали “дополнительные” услуги под угрозой сокращения гарантированной помощи», — говорится в сообщении.
Если за лечение платит работодатель или страховая компания, то любые дополнительные услуги потребуют письменного согласия как плательщика, так и пациента.
Появится возмжность дистанционного заключения договора: через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер «Макс». Все клиники будут обязаны передавать данные о пациентах в Единую госинформсистему здравоохранения.
Также новые правила упростят налоговый вычет.
«Подтвердить покупку лекарств для социального вычета теперь можно не только рецептурным бланком, но и выпиской из медкарты. Налоговая и Росздравнадзор утвердят единую форму справки об оплате медуслуг», — подчеркнул Никонов.
Новый порядок оказания платных медицинских услуг вступит в силу с 1 сентября.
Напомним, что дети из многодетных семей смогут пройти обследование по квотам в Дзержинске.