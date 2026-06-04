Боксеры из Сочи завоевали две медали на первенстве России

Спортсмены из Сочи заняли призовые места на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13−14 лет, которое прошло в Московской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 500 лучших молодых боксеров из разных регионов страны, сообщили в администрации города-курорта.
Серебряным призером состязаний в весовой категории до 70 кг стал Эрнаст Чичба. Бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг завоевал Арман Кондакчян. Сочинцы выступали в составе сборной Краснодарского края. По итогам турнира команда завоевала 10 медалей, среди которых две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.
Первенство России по боксу — главный национальный отборочный старт для формирования юношеской сборной команды страны. Отметим, что в Сочи в рамках реализации задач государственной программы «Спорт России» боксом занимаются более 3500 человек, из них более половины — дети.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.