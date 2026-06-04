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РПЦ: доступ на богослужения с участием патриарха Кирилла в Калининграде открыт для всех

Об этом сообщил руководитель информационного отдела Калининградской епархии Давид Рожин на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

Доступ на Всенощное бдение и Божественную литургию в Калининграде с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла открыт для всех желающих, вход свободный. Об этом сообщил руководитель информационного отдела Калининградской епархии Давид Рожин на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

«Допуск беспрепятственный. Прийти может каждый желающий. Лучше сделать это заблаговременно, так как, скорее всего, людей будет много. Как и на любых других массовых мероприятиях, к месту проведения богослужения будет организован досмотр и приняты необходимые меры безопасности», — отметил Давид Рожин. Прямая трансляция с места событий будет организована на ГТРК.

Напомним, в субботу, 6 июня, в 16:00 состоится Всенощное бдение в Кафедральном соборе Христа Спасителя. На следующий день там же в 10:00 — Божественная литургия. После Божественной литургии Патриарх Кирилл освятит памятник Владимиру на площади у собора Христа Спасителя.

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