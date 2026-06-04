РПЦ: доступ на богослужения с участием патриарха Кирилла в Калининграде открыт для всех

«Допуск беспрепятственный. Прийти может каждый желающий. Лучше сделать это заблаговременно, так как, скорее всего, людей будет много. Как и на любых других массовых мероприятиях, к месту проведения богослужения будет организован досмотр и приняты необходимые меры безопасности», — отметил Давид Рожин. Прямая трансляция с места событий будет организована на ГТРК.