В Королёве отремонтируют детский сад при гимназии № 17

Детский сад при гимназии № 17 в городе Королёве комплексно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На площадке трудятся более 40 человек и работы идут сразу по нескольким направлениям, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В настоящее время специалисты ремонтируют кровлю, она готова на 70%. На втором этаже практически завершили шпаклевку стен и коридоров. На первом мастера смонтировали новые радиаторы и укрепили дверные и оконные проемы.
Начальник участка Владимир Боронзенцев рассказал, что снаружи разобрали старое крыльцо и параллельно возводят отмостки для отвода воды от фундамента. На фасаде установили леса, стены обрабатывают составом от грибка и плесени, монтируют кронштейны под утеплитель. Почти все окна в здании заменили на пластиковые.
Завершить ремонт в детсаду планируют в 2027 году. Здание построено в 1980 году, дошкольное отделение рассчитано на 250 ребят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.