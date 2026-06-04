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Силуанов рассказал о будущем пенсионных денег «молчунов»

Пенсионные накопления россиян под управлением Соцфонда России должны работать как долгосрочные сбережения, заявил.

Пенсионные накопления россиян под управлением Соцфонда России должны работать как долгосрочные сбережения, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов.

— Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, — цитирует ТАСС Антона Силуанова. — Эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан.

По словам министра финансов, горожане, относящиеся к категории так называемых «молчунов», даже не предполагают о наличии у них пенсионных накоплений. Эти деньги, заметил Силуанов, находятся в управлении ВЭБ.РФ.

Фото Геннадия Гуляева.

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