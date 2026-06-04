Силуанов рассказал о будущем пенсионных денег «молчунов»

— Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, — цитирует ТАСС Антона Силуанова. — Эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан.