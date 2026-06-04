В Москве задержали курьера, похитившего монеты у пенсионера в Волгограде

По информации главка, в полицию обратился 74-летний волгоградец. В мае ему стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур. Cледуя их указаниям, пенсионер приобрел в банке на свои сбережения золотые монеты на 31 миллион рублей с лишним и передал их мужчине-курьеру — и лишь потом понял, что имел дело с мошенниками.