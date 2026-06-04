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Матвиенко предложила измерять успех человека числом детей в семье

Успех человека в обществе должен измеряться не доходом или маркой автомобиля, а количеством детей в семье.

Успех человека в обществе должен измеряться не доходом или маркой автомобиля, а количеством детей в семье. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, на площадке «Золотой стандарт корпоративной демографии» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, самая сложная задача заключается в изменении общественного мировоззрения и возвращении ценности большой семьи в сознание людей.

«Самое сложное всегда, изменить мировоззрение. Для этого требуется очень много усилий, чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность. И что успех того или иного человека в обществе будет измеряться не количеством заработанных денег, не марками автомобилей, а тем, сколько же детей у этой семьи», — сказала она.

Валентина Матвиенко также отметила, что семейноцентричность должна быть не декларацией, а реальным принципом, который будет присутствовать во всех сферах жизни общества.

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