Часть улицы Затонской в Красноярске 5 июня перекроют почти на полтора месяца

С утра завтрашнего дня, 5 июня, из-за ремонта теплосетей в мкрн Водников будет перекрыто движение по Затонской и части улицы Алеши Тимошенкова. В связи с этим изменится движение четырех автобусных маршрутов: №№ 6, 8, 10 и 55. Из пути их следования временно исключен участок по улице Затонской от Грунтовой, а также часть улицы Алёши Тимошенков, где будет невозможно движение от здания № 79/3 до дома № 1а по улице 1-я Гипсовая. Знаки «Движение запрещено» появятся на Затонской и на Тимошенкова. Из четырех автобусных маршрутов исключены остановки «Аптека», «Водокачка», «Поселок Водников», «Столовая». Вместо них временно появятся остановки: «Детская поликлиника», «Посёлок Монтажников», «Вариант 999». Кроме того, на срок перекрытий остановку оборудуют в районе ул. Алёши Тимошенкова, 131 г. Автобусы будут следовать через ул. Кутузова (маршруты № 6 и № 55) и ул. Грунтовую (маршрут № 10) на у​​​​лицу Монтажников, а затем — по своим привычным схемам. Конечную для маршрута № 8 организуют на остановке «ДК Кировский». Движение будет изменено 5 июня с 9:00. Предварительно, привычная схема вернется к 16 июля.