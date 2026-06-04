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С начала года в Калининградскую область ввезли около тысячи тонн груш из других стран

Продукцию импортировали из Аргентины, ЮАР, Сербии и Турции.

С начала года в Калининградскую область ввезли около тысячи тонн груш из других стран. Продукцию импортировали из Аргентины, ЮАР, Сербии и Турции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В мае в Калининградскую область ввезли около 254 тонн груш. Фрукты доставляли из ЮАР и Аргентины.

«По результатам проведённых исследований карантинные объекты не обнаружены. Продукция допущена к реализации на территории Калининградской области», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее в ведомстве сообщали, что груши в Калининградскую область завозят из пяти стран. Основными поставщиками являются Турция, ЮАР и Сербия. Небольшие партии также импортируют из Чили и Аргентины.

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