С начала года в Калининградскую область ввезли около тысячи тонн груш из других стран. Продукцию импортировали из Аргентины, ЮАР, Сербии и Турции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В мае в Калининградскую область ввезли около 254 тонн груш. Фрукты доставляли из ЮАР и Аргентины.
«По результатам проведённых исследований карантинные объекты не обнаружены. Продукция допущена к реализации на территории Калининградской области», — отметили в Россельхознадзоре.
Ранее в ведомстве сообщали, что груши в Калининградскую область завозят из пяти стран. Основными поставщиками являются Турция, ЮАР и Сербия. Небольшие партии также импортируют из Чили и Аргентины.