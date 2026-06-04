Верховный суд отклонил иск об отмене некоторых пунктов порядка ДЭГ

Как утверждал Толстогузов, он в качестве избирателя и наблюдателя от КПРФ участвовал в ДЭГ на выборах губернатора Московской области в 2023 году и счел свое право нарушенным. «Право на то, что голос будет учтен правильно и подсчитан комиссией, а не оператором ДЭГ. Порядок ДЭГ не соответствует нормам федерального законодательства о выборах, мы не знаем, что там, на порталах для голосования, происходит, что происходит с голосом в электронной урне», — сообщала сторона истца.