В Молжаниновском районе Москвы построят почти 5 км дорог

«Проект реализуется в два этапа. На первом — продлят Лужскую улицу на участке вдоль путей третьего Московского центрального диаметра от остановочного пункта Молжаниново до одноименного жилого комплекса. В дальнейшем будет построен проезд от станции Новоподрезково вдоль домов жилого комплекса “Молжаниново” с последующим выходом на Ленинградское шоссе, а также реконструированы улицы Синявинская и 2-я Подрезковская», — отметил Владимир Ефимов.