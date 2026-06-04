В Молжаниновском районе Москвы построят почти 5 км дорог

Около 5 км новых дорог появится в Молжаниновском районе на севере столицы для улучшения транспортной доступности и комфортного подъезда к важным объектам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект реализуется в два этапа. На первом — продлят Лужскую улицу на участке вдоль путей третьего Московского центрального диаметра от остановочного пункта Молжаниново до одноименного жилого комплекса. В дальнейшем будет построен проезд от станции Новоподрезково вдоль домов жилого комплекса “Молжаниново” с последующим выходом на Ленинградское шоссе, а также реконструированы улицы Синявинская и 2-я Подрезковская», — отметил Владимир Ефимов.
Он добавил, что на втором этапе планируют модернизировать развязку на Ленинградском шоссе. Специалисты построят новые заезды и выезды на магистраль при движении в сторону Москвы и Подмосковья, а также путепровод и прилегающую улично-дорожную сеть в районе поселка Черкизово.
Работы коснутся территории, ограниченной Комсомольской, 2-й Подрезковской и Синявинской улицами, а также Ленинградским и Новосходненским шоссе и участком третьего Московского центрального диаметра.
«Реализация этого проекта позволит улучшить транспортную доступность Молжаниновского района за счет создания новой поперечной связи и реконструкции ранее сложившейся дорожной сети, обеспечить подъезд к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры», — добавил руководитель столичного департамента транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.