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Воронежцев пригласили на семейный фестиваль

Благотворительный форум пройдет в субботу в парке.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев позвали на фестиваль «Мы семья» (0+). Благотворительный форум пройдет в субботу, 6 июня, в парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2в). Главной темой семейного фестиваля станет «Мое любимое домашнее животное». Праздник стартует в 12.00, вход свободный.

В программе — зарядка на пирсе, выступления творческих коллективов на главной сцене. В 14.10 начнется парад семей. В течение дня в парке будут работать развлекательные площадки, мастер-классы, квесты для детей, фотозона. Завершится фестиваль в 20.00.

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