Пермь готовится стать городом-побратимом Шымкента из Казахстана

Традиции дружбы и добрососедства между двумя странами подтвердят администрация Перми и акимат Шымкента. Два города намерены укрепить взаимовыгодные контакты, развивать партнерство и обмениваться опытом на основе законности, добровольности, равноправия и невмешательства во внутренние вопросы.