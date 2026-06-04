Пермь готовится стать городом-побратимом Шымкента из Казахстана

Глава Перми вынес на рассмотрение городской думы проект Меморандума об установлении побратимских отношений. Согласно проекту, городом-побратимом Перми станет Шымкент из Республики Казахстан.
Традиции дружбы и добрососедства между двумя странами подтвердят администрация Перми и акимат Шымкента. Два города намерены укрепить взаимовыгодные контакты, развивать партнерство и обмениваться опытом на основе законности, добровольности, равноправия и невмешательства во внутренние вопросы.
«Стороны в рамках своей компетенции содействуют обеспечению стабильного развития международных связей», — говорится в опубликованном тексте меморандума.
Сотрудничество городов-побратимов охватит сферы образования, культуры, молодежной политики, экономики, охраны общественного порядка и окружающей среды, физической культуры, спорта и туризма, а также других представляющих обоюдный интерес областях.
Городами-побратимами Перми являются — Минск, Циндао, Хух-Хото, Бишкек, Цзуньи. Приостановлено сотрудничество с городами — Амневиль, Луисвилль, Оксфорд, Дуйсбург, Агридженто.