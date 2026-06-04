Глава Крыма Аксенов: из-за ударов ВСУ погибли 4 человека, 10 пострадали

Атаки повлияли на работу железнодорожного транспорта: из-за авиационной опасности на ряде участков временно остановили движение пассажирских поездов. Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров составов, оказавшихся на закрытых участках, эвакуировали в целях безопасности. К настоящему моменту движение уже возобновлено, однако часть составов продолжает следовать с опозданием: по состоянию на 12:00 мск задержаны семь поездов в Крым и пять поездов из Крыма, ~время задержки — от полутора до десяти часов~.