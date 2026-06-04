Прокуратура требует с калининградца 70 тыс. рублей за слежку за ребёнком через камеры

Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет устанавливал видеокамеры в подъезде и на придомовой территории многоквартирного дома, чтобы собирать и хранить информацию о ребёнке. Когда мать несовершеннолетнего обратилась за защитой его прав, суд уже признал установку видеонаблюдения незаконной. Однако это не компенсировало моральные страдания, причинённые ребёнку, поэтому прокуратура обратилась в суд с отдельным иском.