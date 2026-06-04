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Прокуратура требует с калининградца 70 тыс. рублей за слежку за ребёнком через камеры

В Калининградской области прокуратура Черняховска потребовала взыскать с 63-летнего местного жителя 70 тысяч рублей в.

Источник: KaliningradToday

качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, за которым пенсионер незаконно следил с помощью видеокамер.

Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет устанавливал видеокамеры в подъезде и на придомовой территории многоквартирного дома, чтобы собирать и хранить информацию о ребёнке. Когда мать несовершеннолетнего обратилась за защитой его прав, суд уже признал установку видеонаблюдения незаконной. Однако это не компенсировало моральные страдания, причинённые ребёнку, поэтому прокуратура обратилась в суд с отдельным иском.

Ведомство требует с пенсионера 70 тысяч рублей. Исковое заявление пока находится на рассмотрении.

Прокуратура также напоминает, что сбор и хранение информации о частной жизни человека без его согласия могут повлечь не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность. Рассмотрение иска пройдёт в ближайшее время.