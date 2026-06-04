Правда, что мошенники предлагают исправить результаты ЕГЭ за деньги?

«Такие факты были отмечены в прошлые годы», — говорит эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Злоумышленники играют на стрессе выпускников, звонят им (а то и родителям) после экзамена, шлют предложения в почту, обещая «решить вопрос» через знакомых в региональных экзаменационных комиссиях, обещают исправить бланки ответов или даже внести изменения в протоколы. Ложь, обман — но некоторые попадают в эти сети мошенников.