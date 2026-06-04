Правда, что мошенники предлагают исправить результаты ЕГЭ за деньги?

Как только выпускник или его родители переведут деньги, переписка удаляется, а жертва блокируется.
Действительно ли целью мошенников стали выпускники, которые сдают в настоящее время экзамены, интересуются волгоградцы.
«Такие факты были отмечены в прошлые годы», — говорит эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Злоумышленники играют на стрессе выпускников, звонят им (а то и родителям) после экзамена, шлют предложения в почту, обещая «решить вопрос» через знакомых в региональных экзаменационных комиссиях, обещают исправить бланки ответов или даже внести изменения в протоколы. Ложь, обман — но некоторые попадают в эти сети мошенников.
Знайте, обещания внедриться в документацию ЕГЭ и что-то в ней подправить — неисполнимы, это технически невозможно: база данных ЕГЭ и сканы бланков проходят строгую многоуровневую верификацию и шифрование. Физически вмешаться в систему или поменять баллы в личном кабинете участника не получится.
И все же мошенники выходят на школьников после оглашения баллов, заявляя, что у них есть выход на проверяющих экспертов.
Конечно, их волнуют не ваши оценки, а ваши деньги. Но как только выпускник или его родители переведут деньги (часто на анонимные счета или карты дропперов), «куратор» удаляет переписку и блокирует жертву.
Напомню и о юридических последствиях необдуманных действий экзаменуемых. Попытка дать взятку или купить результат экзамена -незаконна.
Если факт вскроется, выпускнику грозит аннулирование результатов и уголовная ответственность за дачу взятки.
Однако защищать свои позиции надо, и делать это следует официально. Доверяйте только официальным способам проверки. Свои баллы и сканы бланков можно узнать на портале Госуслуги или официальном портале ЕГЭ.
А если вы не согласны с выставленными баллами, единственным легальным способом является официальная подача апелляции.
К примеру, школьнику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отменить аннулирование результата ЕГЭ по физике. Государственная комиссия обнулила экзамен, посчитав, что на видеозаписи выпускник использовал шпаргалку (лист бумаги неизвестного формата). Суд доказал, что это был официальный черновик, и восстановил законный балл.
Этот прецедент доказывает, что решения ГЭК можно успешно оспаривать. Главным доказательством в таких разбирательствах выступает объективный анализ материалов, в том числе видеозаписей из аудитории. Однако все предложения исправить результаты ЕГЭ за деньги или купить «допуск к пересдаче» — это 100% мошенничество.